Des garanties pour Basilique Expérience

Comme indiqué ce lundi en effet, “si le cœur du programme proposé par le promoteur Gehlen – une salle d’escalade indoor de grande dimension – semble intéressant voire enthousiasmant, les conditions de mise en œuvre du projet suscitent dans le voisinage des inquiétudes qui nous semblent légitimes”, indique la coopérative.

Colline fragile ?

Parmi les requêtes adressées au Collège communal, il y a tout d’abord les enjeux liés à la “stabilité des sols”. Comme on le rappelle chez Vega en effet, il y a, dans le quartier, des précédents… avec la “présence d’un puits de mine et un mouvement de terrrain qui a eu lieu lors de la construction du tunnel de Cointe qui passe sous le site”. Plusieurs maisons de la rue des Moineaux présenteraient d’ailleurs des signes d’affaissement… Raison pour laquelle Vega demande “que la Ville fasse procéder à un état des lieux des bâtiments concernés”.

Autre demande, celle relative à la mobilité. Plutôt que de défendre le parking d’une centaine de places, Vega réclame en effet la préservation et la mise en valeur de l’espace vert entourant l’église et le report de ce parking derrière les Archives de l’État… plus loin du site donc ce qui devrait, estime-t-on chez Vega, favoriser le recours aux modes alternatifs à la voiture que sont le vélo et le bus.

Plus généralement enfin, Vega réclame aussi “l’évaluation des incidences environnementales” ; en considérant ici l’ensemble de ce qui est projeté et pas seulement la salle d’escalade. Pour rappel, un projet Horeca (restaurant panoramique) est également envisagé, tout comme le maintien du culte dans la crypte.