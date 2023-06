Halo Steerlings : une motion en faveur du maintien de l’outil

La société Halo Steerlings est en liquidation volontaire depuis août 2022. Depuis lors, direction et syndicats travaillent main dans la main afin de sauver l’entreprise sise avenue Greiner. La direction locale a notamment élaboré un nouveau business plan sur trois ans avec un volet de redressement de l’entreprise à 3,5 millions et un volet d’investissement sur 2024/2025 dans l’outil. “Ce business plan montre que l’entreprise peut être rentable dès 2025, avec un carnet de clients et une augmentation de l’emploi”, rappelle Vincent Moreno, délégué FGTB. “On a un potentiel hydrogène”. L’entreprise est spécialisée dans la fabrique de couronnes et bandages métalliques par laminage circulaire pour l’énergie renouvelable et le ferroviaire.