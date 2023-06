Inquiétudes chez Halo Steelrings menacée de fermeture

ArcelorMittal Ringmill, devenu Halo Steelrings, est racheté en 2020 par le fonds d’investissement allemand Callista Private Equity. Celui-ci avait alors présenté un plan d’investissement pour moderniser les outils acquis et les rendre compétitifs. Une promesse non tenue, “puisque Callista n’a réalisé aucun investissement, il n’a rien fait sauf ponctionner de l’argent”, explique Vincent Moreno, délégué FGTB. Au bout de deux ans, l’entreprise sérésienne s’est retrouvée dans une situation difficile au point de pousser la direction à mettre celle-ci en liquidation volontaire en septembre, avec l’idée de retrouver un repreneur. Sise avenue Greiner à Seraing, l’entreprise est spécialisée dans la fabrique de couronnes et bandages métalliques par laminage circulaire pour l’énergie renouvelable et le ferroviaire.