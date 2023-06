La Mosa Ballet School élargit son offre

Après une année test, le bilan est très bon… tellement bon que, dès septembre, deux nouveaux programmes viendront compléter l’offre. En effet, le “Mosa preparation program” permettra aux jeunes de 9 à 12 ans de se préparer à l’apprentissage intensif du ballet. Des cours dispensés trois fois par semaine dès le mois de septembre prochain.

L'ancien bâtiment de la Banque nationale, à Liège, abrite désormais la Mosa Ballet School. ©MICHEL TONNEAU

Un test d’admission (inscription obligatoire) aura lieu le samedi 17 juin, entre 14 heures et 18 heures, pour sélectionner les jeunes talents qui pourront participer à ce programme unique. “Aucun prérequis de danse n’est nécessaire”, indique Gaël Lambinon, responsable de la communication de l’école. “Il faut simplement avoir l’envie de danser et de s’améliorer”, explique-t-il.

Ensuite, le “pre-professional program” consiste en une année de perfectionnement d’environ 30 heures par semaine à destination des élèves entre 18 et 20 ans. Deux programmes qui ont pour but “de former davantage les passionnés de danse à un niveau international, peu importe d’où ils viennent”, déclare le responsable communication. Des auditions ont d’ailleurs été menées tout au long de l’année, notamment en Suisse et au Japon, pour recruter de nouveaux talents.

Photo des auditions de la Mosa Ballet School. ©MBS

Le gala de fin d’année

Pour célébrer cette année unique, la Mosa invite les curieux à venir découvrir le travail des jeunes danseurs, à l’Opéra Royal de Wallonie, le 7 juillet, à 20 heures. Cette performance mettra en scène l’ensemble du travail accompli en seulement quelques mois.

Avec des places vendues à partir de 20 euros, le gala se veut être un événement ouvert au plus grand nombre. "Nous avons décidé de proposer des prix abordables pour faire découvrir notre savoir-faire à tous ceux qui le souhaitent”, se réjouit Gaël Lambinon. “Nous sommes une école internationale mais nous n’oublions pas notre ancrage local”, indique-t-il. “Proposer des prix bas, c’est notre façon de remercier ces Liégeois qui nous accueillent et qui nous soutiennent”, conclut-il.

Des Liégeois mis à l’honneur à travers la danse également, car le public aura l’occasion d’assister à une représentation sur l’une des compositions d’Eugène Ysaye, grand virtuose liégeois. Suite à la vente très rapide des tickets, une deuxième représentation a été annoncée le même jour, à 15 heures.

Représentation des élèves de la Mosa. ©MBS

Mais si la fin de l’année approche, la Mosa ne ferme pas ses portes pour autant. De nombreux stages seront donnés tout au long de l’été, pour petits et grands. Immersion ballet, stages intensifs, cours pour pianistes accompagnateurs, “l’été sera chaud à la Mosa”, qui accueillera, dès septembre, ses nouveaux élèves pour une nouvelle année riche en arabesques et en pas chassés.