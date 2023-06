La Ville de Visé plante 40 000 fleurs par an dans ses parterres publics

“Nos ouvriers ont récemment interpellé une dame qui remplissait son sac de fleurs cueillies dans un de nos parterres”, indique Yves De Flines. “Elle a répondu que comme elle payait ses taxes comme tout le monde, et que ses taxes payaient les fleurs, elle en avait le droit”, ajoute-t-il. Les ouvriers n’en revenaient tellement pas qu’ils l’ont laissé partir”.

”Une autre dame a été surprise déterrant des bulbes par notre directeur général. Elle pensait innocemment que les plants appartenaient à la communauté”, regrette le responsable.

Visé, commune fleurie

Au total, ce sont plus de 40 000 fleurs qui grandissent dans les serres de Lanaye, pour ensuite être plantées dans les différents parterres et jardinières de la ville. Trois ouvriers sont mandatés pour travailler, toute l’année, à la croissance, à la plantation et à l’entretien de ces plants.

Un travail conséquent “dans lequel les ouvriers mettent tout leur cœur”. “Au-delà du coût des plantes, c’est surtout le temps passé à devoir les replanter à chaque fois qu’elles sont déterrées”, insistent les autorités communales, qui souhaitent améliorer au mieux le cadre de vie des Visétois.

Aussi, la Ville de Visé a déjà participé à trois reprises à l’appel Wallonie en fleurs, récompensant les communes qui mettent en place des projets de végétalisation sur leur territoire. En 2022, les autorités communales avaient déjà alerté les citoyens sur l’importance de ne pas vandaliser les jardinières, ce qui nuirait au maintien du label.

Visé est "commune fleurie" depuis 2018. ©DR

Ainsi, les auteurs des vols constatés à Cheratte-Haut, Visé et Devant-le-Pont seront recherchés et sanctionnés d’une amende administrative pouvant s'élever à 350 euros . Dès lors, les autorités insistent : “Il est bien regrettable que toute la population soit privée de parcs fleuris parce que certains inciviques se servent égoïstement au détriment de la collectivité. Alors, respectons la qualité du travail de nos jardiniers et de nos ouvriers communaux, qui œuvrent chaque jour à la propreté et à l’embellissement de notre cadre de vie”.