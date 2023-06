Le Château Antoine de Seraing est un patrimoine classé de la Ville de Seraing qui a, ces dernières années, fait l’objet de plusieurs travaux de réhabilitation.

Depuis le 14 mai 2018, un chantier d’envergure a été entrepris sur le site jemeppien afin de lui rendre sa grandeur d’antan. La première phase de celui-ci a ainsi permis de s’occuper du gros œuvre et de la stabilité de la bâtisse, tandis que les deuxième et troisième phases comprenaient respectivement l’aménagement et la restauration intérieurs des ailes nord et centrale.

L’aile nord a pour vocation d’accueillir prochainement la future mairie de quartier de Jemeppe ainsi qu’une salle de conférence gérée par le service de la culture et une salle de réunion pour les services communaux, l’aile sud abritera quant à elle le service du bien-être animal.

Visites guidées

À l’occasion de la fin de ces différentes phases de travaux, la Ville de Seraing a souhaité marquer le coup en permettant à tout un chacun d’en découvrir le résultat.

Le Château Antoine sera donc accessible le vendredi 16 juin prochain entre 16h et 19h où une visite des lieux sera organisée et ce, en présence des autorités communales et des responsables du chantier. Une partie protocolaire (discours, geste symbolique, drink) s’en suivra à 17 h 30.

Vous aussi vous souhaitez découvrir l’avancée des travaux actuels ? Participez à cette inauguration en confirmant votre présence au 04/330.83.09 ou via l’adresse mail suivante : relations.publiques@seraing.be