En correctionnelle à Liège pour avoir frappé l’employé d'une pizzeria à Aywaille

Mahmoud sera finalement condamné à 7 ans de prison ferme après avoir porté des violents coups à son ex-belle-mère et de tournevis à son ex-compagne. La victime a subi des lésions au cou, au flanc et à la bouche… Il lui a également envoyé des messages du type “Je vais te montrer qui est le mâle”, “Je suis ton maître” ou encore “Je vais te brûler vivante” !

En attente d’un jugement

C’est donc après avoir comparu devant un tribunal pour ces faits pour le moins désagréables qu’il s’est rendu le 18 novembre 2022 dans une pizzeria d’Aywaille dans laquelle il sait qu’un homme avec qui il est en conflit travaille. “Il m’a acheté une voiture et ne m’a pas payé”, a indiqué le prévenu. “Il me doit 2 000 euros.” L’intéressé qui a déjà subi pas moins de cinq condamnations pour avoir commis des faits de violence, a donc décidé d’aller à la confrontation dans une pizzeria où il a travaillé deux jours avant d’entendre sa sentence dans les faits de tentative d’assassinat. “C’est juste à côté de chez moi. J’y suis allé pour manger. Je voulais récupérer mon argent et comme par hasard, il était là…”

Une scène de coups a suivi. L’autre protagoniste présentait des éraflures au cou. Mahmoud Hassen s’est ensuite rendu dans les cuisines et s’est saisi d’un couteau. Mais pas du tout pour menacer l’autre protagoniste… Non, c’était pour cuisiner. En tous les cas, l’autre homme n’a pas attendu son reste et il a quitté les lieux. “Je ne l’ai pas frappé. On s’est bousculé mutuellement.” Le parquet a souligné les multiples antécédents judiciaires de l’intéressé, déjà condamné pour une multitude de méfaits.

Me Jérôme Cochard, à la défense, a estimé qu’il s’agissait de coups réciproques. Il a plaidé la légitime défense. Il a également plaidé que son client avait un motif légitime de porter ce couteau puisqu’il allait cuisiner. Il a plaidé l’absorption avec la précédente peine prononcée à charge de l’intéressé et le sursis probatoire.