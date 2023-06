De nouvelles caméras à Waremme pour lutter contre les incivilités environnementales

Quatre caméras supplémentaires sont prévues (en plus de celles déjà présentes afin de surveiller toutes sortes d’autres incivilités) pour lutter contre les incivilités environnementales, deux factices et deux fonctionnelles. Le coût total est de 41 000 € et deux contrats de maintenance pour les caméras sont prévus. Un subside de 25 000 € est accordé par la Région wallonne. "Ce subside collait parfaitement avec le point de notre plan stratégique transversal."

Des caméras performantes

La performance technique des caméras reste importante dans le choix effectué. "Il s’agit de deux caméras qui font partie de gammes sophistiquées, même si ce ne sont pas les plus sophistiquées. Elles peuvent, par exemple, prendre des plaques d’immatriculation même la nuit. Elles sont gérables avec des cartes mémoires", continue le bourgmestre.

Les quatre caméras seront déplaçables, en fonction des zones qui nécessitent une surveillance accrue des incivilités. "Nous avons une certaine sophistication dans les caméras, ce qui va nécessiter une protection de celles-ci là où elles seront placées. Il faut éviter qu’elles puissent être détériorées à portée de main. Il n’est d’ailleurs pas exclu d’envisager d’en acheter d’autres en fonction de l’efficacité de celles-ci."

On peut donc imaginer que les deux caméras factices pourraient servir à brouiller les pistes. Les caméras pourront d’ailleurs servir pour d’autres incivilités. "Il est possible que ces caméras puissent être installées pour observer d’autres incivilités."

Dans tous les cas, qu’il y ait une caméra ou pas, il faut rappeler que les responsables de dépôts clandestins sont punissables d’une amende, même chose pour les déchets sauvages (mégots, canettes…).