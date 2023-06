Observatoire de Cointe : l’ultime tentative de Liège pour sauver le site

À Liège néanmoins, on ne cache pas sa déception de voir ce patrimoine vendu et les tentatives de préservation des lieux se succèdent. Alors qu’une demande de classement complet du site (y compris le parc et la partie moderniste) a été introduite par Liège et que plusieurs forces vives liégeoises proposent une alternative à la création d’un projet privé par la création d’une fondation d’utilité publique faisant revivre les lieux, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a écrit cette semaine au ministre Adrien Dolimont. Objectif : le sensibiliser à la cause liégeoise. Il évoque ici des “enjeux” importants compte tenu de son histoire mais aussi le “large soutien populaire en faveur de sa sauvegarde”.

Rencontre avec les porteurs du projet

”Comme vous le savez certainement, le conseil communal de Liège a adopté ce 24 avril à l’unanimité une motion demandant la préservation du site et soutenant le projet d’une fondation d’utilité publique. Cette dernière pourrait affecter ce site exceptionnel à des résidences d’artistes et chercheurs ainsi qu’à un espace de sensibilisation et d’éveil aux sciences et, tout particulièrement, à l’astronomie. Ce projet est tout à fait complémentaire à des initiatives déjà existantes à Liège”, écrit Willy Demeyer. “Cette proposition est amplement soutenue et partagée par la société civile et la communauté universitaire comme la faculté d’Architecture de l’Université de Liège, les Amis de l’Université, la société Astronomique de Liège, la société Libre d’Émulation et l’ASBL Urbagora. Elle bénéficie également d’un très large soutien populaire comme l’a démontré la dernière importante mobilisation citoyenne à l’occasion d’un pique-nique le 13 mai dernier et qui a rassemblé pas moins de 600 personnes. Je souhaite également vous sensibiliser à la nécessité de garantir le maintien de la Société astronomique de Liège dont la survie même est complètement menacée par le projet de vente du site. Permettez-moi également de rappeler le caractère exceptionnel de ce site – un des rares observatoires de cette époque encore préservé – son intérêt scientifique et patrimonial, témoin de l’expansion importante de l’Université de Liège au XIXe siècle”.

Et le bourgmestre de suggérer une rencontre avec les porteurs de ce projet “public”…“Vous avez vous-même exprimé le fait que la vente de ce site au secteur privé représentait la solution de dernier recours. Avant toute décision de votre part, je vous demande de recevoir les porteurs du projet de Fondation d’utilité publique afin de pouvoir considérer leur hypothèse sérieuse de conservation du site dans l’intérêt général. Je vous remercie pour l’attention que vous accorderez à la présente et vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération”.