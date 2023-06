Se faire tatouer, ça sauve la vie... des hippocampes

Le but de l'opération ? Récolter des fonds au profit d'une campagne de sauvetage des hippocampes néerlandais. Afin de soutenir le programme Ecomare, qui vient en aide aux animaux échoués sur les plages des Pays-Bas, l'Aquarium a décidé de contribuer, grâce aux bénéfices de l'oeuvre caritative, à l'achat d'une caméra sous-marine professionnelle, qui coûte 1500 euros.

L'inscription à l'événement peut se faire directement auprès de votre tatoueur de choix, qui conviendra du prix du tatouage choisi. L'entrée à l'Aquarium-Muséum est gratuite pour les personnes qui se font tatouer, ainsi que leur accompagnateur.

Oeuvres de différents artistes présents au tattoo flash day (Maya Tattooo, Pan dsgn et FATA Morgana Tattoo). ©DR

Le sauvetage des hippocampes

Depuis plusieurs hivers, des promeneurs tombent sur des hippocampes à museau court échoués sur les plages néerlandaises, en particulier après une tempête.

Piètres nageurs, ils s’accrochent aux algues et, durant les tempêtes, celles-ci sont arrachées. Lorsque ces animaux sont retrouvés vivants, ils peuvent être amenés au centre océanographique Ecomare, situé sur l’île du Texel, ainsi qu'au zoo de Rotterdam. Ils sont alors pris en charge par les équipes pour une période de réhabilitation et, au printemps, ils sont relâchés à proximité de l’Escaut Oriental.

Le choix du lieu est choisi en fonction des connaissances sur l’habitat naturel de l’espèce.Les deux aquariums travaillent également sur la sensibilisation des promeneurs afin qu’ils emmènent avec eux un sac plastique lors de leurs promenades. Ainsi équipés, s’ils rencontrent un hippocampe échoué, ils peuvent le transporter avec un peu d’eau jusqu’à un des deux centres de réhabilitation.

Aujourd’hui, les équipes d’Ecomare et du zoo de Rotterdam étudient un nouveau lieu afin de déterminer si les hippocampes pourraient y être relâchés également : un banc d’huître dans une réserve naturelle en Mer du Nord. Pour cela, ils doivent mettre en place un programme d’étude et de surveillance du site, à l’aide de plongeurs et de caméras sous-marines.

C'est à l'achat d'une telle caméra que le tattoo flash day de l'Aquarium de Liège est donc dédié. Une urne est d'ailleurs placée dans l'entrée du bâtiment pour y récolter les dons de celles et ceux qui ne souhaitent pas se faire tatouer, mais qui souhaitent contribuer.