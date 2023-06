Seraing : bientôt une application pour signaler les dépôts clandestins

On le sait, les déchets clandestins sont légion sur le territoire de la commune de Seraing. Un véritable fléau pour l’image de la ville et la qualité de vie des citoyens dont la nouvelle bourgmestre Déborah Géradon en a fait une de ses priorités. Pour l’heure, les citoyens interpellent les élus locaux via les réseaux sociaux, “ne sachant pas toujours où ils doivent s’adresser pour obtenir de l’aide ou une intervention de services compétents”, a souligné le conseiller communal PTB François Mattina, qui a interpellé le collège lors du conseil communal ce lundi quant à savoir si une application du type FixMyStreet développée par l’ASBL BeWapp, disponible en Wallonie et à Bruxelles, afin de permettre aux citoyens d’informer les autorités communales de problèmes rencontrés dans l'espace public (déchets, banc en mauvais état, nid-de-poule…), pouvait être mise en place à Seraing.