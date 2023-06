Soulèvements de chaussée sur la commune d’Oupeye

Mardi, la voirie s’est soulevée dans un chemin situé entre Hermée et Houtain. Des barrières de sécurité ont été placées en direction de Houtain et les services travaux de la commune d’Oupeye prévoient de remettre la route à neuf les 15 et 16 juin prochains.

Endroit où le soulèvement de chaussée a été repéré près d'Oupeye. ©DR

BetterStreet

Cette semaine, des riverains ont également constaté des soulèvements de chaussée sur différentes routes de la commune, comme à Haccourt, et en bordure du canal.

Si les situations sont généralement rapidement maîtrisées, il est utile de rappeler l’existence de l’application BetterStreet, qui permet d’alerter les autorités communales en cas de nid-de-poule, d’avaloir bouché, d’éclairage public défectueux et de soulèvements de chaussée, entre autres. Les services concernés peuvent, dès l’annonce d’un souci sur les routes, prendre en charge le dossier et informer la population, via l’application, de l’avancement des rénovations.