Un inconscient roule comme un Fangio dans le centre-ville de Liège

Tout commence mardi vers 22 h 50, lorsqu’une patrouille de police qui circule sur le pont Kennedy, à Liège aperçoit deux voitures qui, manifestement, font la course. Les policiers tentent alors de stopper les deux voitures, mais le temps de faire demi-tour et les deux voitures avaient disparu.

Quelques minutes plus tard, les policiers repèrent alors un des deux véhicules, une VW Golf GTI, roulant toujours très vite, dans le centre-ville. La poursuite s’engage immédiatement et ce, d’autant plus que le conducteur refuse d’obtempérer aux injonctions policières. Pendant cette poursuite, le conducteur a pris des risques fous, pour lui, ses trois passagers et surtout pour les autres usagers de la route. Ainsi, boulevard Destenay, il a failli renverser un piéton qui n’a dû son salut qu’à un saut de carpe sur le côté. Ajoutons à cela, les feux rouges brûlés sur le boulevard d’Avroy, les rues empruntées dans le mauvais sens de circulation pour ne citer que cela. Roulant à plus de 100 km/h dans les petites rues, le véhicule a, une fois de plus, réussi à disparaître dans la nuit après avoir emprunté la trémie Sainte-Marie.

Mais, alors qu’il se sentait peut-être hors de portée, le chauffard a une nouvelle fois été repéré, avenue Olympe Gilbart, dans le quartier de Burenville. L’homme a de nouveau pris la fuite… finissant par emprunter une rue en cul-de-sac. Le véhicule s’est alors immobilisé, les trois passagers parvenant à prendre la fuite.

Le conducteur, lui, n’a pas eu cette chance. Il a été interpellé sur place, non sans opposer de résistance… Interroger, ce Fangio de la Cité ardente a minimisé ses méfaits.

Ainsi, selon ses dires, il ne faisait pas la course ; il n’a pas remarqué avoir été suivi par la police ; on ne le lui a pas demandé de s’arrêter ; il n’a pas remarqué de gyrophare ; il n’a pas failli renverser un piéton tout en admettant que c’était “possible”. En outre, il ne s’est pas débattu. Et, s’il a agi de la sorte, c’était à cause de l’adrénaline, admettant avoir roulé “à fond” !

L’homme a été privé de liberté et déféré, mercredi matin, au parquet de Liège. Là, son dossier a été mis à l’instruction pour entrave méchante à la circulation.

La voiture n’a pu être saisie. Il s’agissait d’un véhicule en location.