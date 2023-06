Assises Liège : Shqiprim Avdyli ne présentait pas de signe de panique à l’arrivée des secours

Les faits s’étaient déroulés le 10 janvier 2019 à Herstal. Fatlinda Bungu (32 ans), l’épouse de l’accusé, avait été retrouvée morte. Son décès était survenu par asphyxie. Shqiprim Avdyli avait prétendu l’avoir retrouvée dans cet état à son retour dans l’habitation qu’ils occupaient rue des Cerisiers à Herstal.

Shqiprim Avdyli évoquait un possible suicide par ingestion médicamenteuse. Des médicaments avaient été retrouvés dans la gorge de la victime lors d’une tentative de réanimation par les services de secours, mais les analyses médicales et l’autopsie avaient toutefois révélé une absence d’intoxication médicamenteuse et un décès survenu par asphyxie.

En arrêt cardiorespiratoire

La cour a procédé aux auditions des urgentistes intervenus sur le lieu des faits afin d’en savoir un plus sur les circonstances de leur intervention. L’un d’eux, le premier arrivé sur place, a indiqué que Shqiprim Avdyli ne présentait aucun signe de panique ou de précipitation lorsqu’il a ouvert la porte à l’arrivée des secours. La porte n’avait pas été préalablement ouverte, malgré les instructions des opérateurs.

Shqiprim Avdyli prétendait avoir suivi les instructions téléphoniques des opérateurs et avoir posé des premiers gestes de réanimation. Mais les secouristes affirment qu’aucune manœuvre de réanimation n’avait été posée préalablement à leur arrivée. La victime se trouvait couchée sur son lit, recouverte de sa couette et inanimée. Elle était encore habillée de vêtements légers lorsqu’ils ont posé leurs gestes de réanimation.

Lorsqu’il a accueilli les urgentistes du SMUR, Shqiprim Avdyli a affirmé que son épouse “n’allait pas bien du tout”. La victime était en arrêt cardiorespiratoire. Des tablettes de médicaments pour la thyroïde se trouvaient à proximité du lit. Lors de manœuvre d’intubation, les urgentistes ont été interpellés par la présence de comprimés dans l’arrière-gorge de la victime. Le décès leur est apparu hautement suspect.

Shqiprim Avdyli s’est ensuite montré plus inquiet de la situation. Il s’est éclipsé pendant l’intervention. L’arrivée des membres de la famille de Fatlinda Bungu a provoqué des tensions.

Après le témoignage d’un expert en analyse ADN, la cour avait sollicité des analyses complémentaires au sujet de la présence d’une importante quantité de sang découverte lors de l’autopsie dans la cavité intravaginale de la victime. L’expert en analyse ADN a précisé que le sang retrouvé n’était pas du sang menstruel. Ce sang pourrait résulter d’une agression subie par la victime. Shqiprim Avdyli affirme depuis le début de l’enquête qu’il a eu des rapports sexuels consentis avec son épouse le matin des faits.