Assises Liège : Shqiprim Avdyli présente une personnalité antisociale

À lire aussi

Shqiprim Avdyli a été peu collaborant lors des expertises réalisées pour déterminer les éléments de sa personnalité. L'expert psychiatre qui l'a examiné a relevé chez lui une organisation de personnalité présentant divers traits antisociaux, renvoyant parfois à la psychopathie sous certains aspects. Shqiprim Avdyli a refusé de répondre aux questions du psychologue, estimant que le psychiatre qui l'avait examiné avait rendu un rapport qui lui était défavorable.

Culture de cannabis

La cour et les jurés ont ensuite entendu des témoins ayant fréquenté l'accusé. Ce dernier occupait une maison sociale à Herstal. Il était aussi le locataire d'une maison à Héron, où il avait installé une plantation de cannabis. Il payait un loyer de 950 euros à son propriétaire pour cette maison. Malgré ces activités, le couple se plaignait de difficultés financières. L'épouse de l'accusé lui reprochait de consacrer l'argent du ménage aux jeux.

Shqiprim Avdyli prétend qu'il était absent de chez lui le matin des faits. Il a évoqué au cours de l'enquête qu'il effectuait ce jour-là des travaux de peinture dans la maison de Héron, dont le bail était arrivé à échéance. Entendu devant la cour, le propriétaire de la maison a confirmé qu'aucun travail de peinture n'a été réclamé ou réalisé dans le cadre de la fin du contrat de location. L'accusé s'était engagé à réparer le chauffage et l'électricité qui avait été pontée, mais ces travaux n'ont jamais été effectués.

Un voisin qui était ami avec Shqiprim Avdyli et Fatlinda Bungu a confirmé que le couple semblait heureux et ne rencontrait pas de difficulté. Parfois, leurs conversations étaient animées, car Fatlinda Bungu criait fort. Ce voisin avait assisté à l'arrivée des secours le jour des faits et avait constaté que des tensions sont nées lors de l'arrivée de la famille de la victime. L'un des frères de la victime criait sur Shqiprim Avdyli, qui a été mis à l'écart par les policiers et conduit en sécurité au commissariat de police.

C'est ce même voisin qui l'a ensuite récupéré au commissariat de police, où son frère l'avait aussi retrouvé. Selon ce témoin, Shqiprim Avdyli avait l'air triste et déclarait que son épouse était décédée après avoir pris des médicaments.

Les auditions des témoins reprendront vendredi.