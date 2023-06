Engis : Le festival des Tchafornis est de retour

Pour cette 26e édition des Tchafornis, la tradition engissoise du 1er week-end de juillet promet des rencontres inoubliables et des expériences incroyables pour petits et grands. Une soirée et deux jours entiers dédiés à la musique et aux arts de la rue dans un parc improbable et plein de magie qu’est le Parc des Tchafornis. Ce festival d’art de rue vous invite à vous "abandonner" dans les univers incroyables de nombreuses compagnies venues d’ici et d’ailleurs. Avec comme maitres mots : sourires, provocations, vivre, rires et émotions partagées !

L’ouverture du festival se fera, le vendredi 30 juin, en musique avec un concert de Ska du groupe "The Skalogg's", suivi de "Culture Shake", le célèbre DJ d'Iguana Café.

Puis, dès le samedi, ce sont une vingtaine de compagnies qui investiront le parc. Depuis 1998, sous la pluie, le vent ou le soleil, les artistes viennent investir ce coin de verdure bien connu au cœur d’Engis, pour le remplir de chants, de danses, de pirouettes et de joie !

5000 personnes attendues

Et comme on ne déroge pas aux bonnes traditions, des performances techniques seront une nouvelle fois au rendez-vous cette année avec "Compagnie des Chaussons Rouges" (installation sculpturale habitée), "Cie Equis" (tango et football, il suffit de serrer ses lacets !), "Cie Hands Some Feet" (bois et jonglerie), "Cie Pol et Freddy" (jonglerie), "Cirque du Ravi" (clown et jonglerie), "Collectif Primavez" (mâts chinois) et "Post uit hessdalen" (jonglerie) sans oublier le spectacle d’Indji Circus (atelier cirque du CEC).

Les spectacles de marionnettes, d’objets et de théâtre de rue seront eux aussi de la partie, avec "Balance By Rondo" (théâtre-musée miniature), "Cie La pigeonnière" (théâtre immersif hors les murs - safari Urbain), "Cie Le Guichet" (théâtre-clown), "Cie Niclounivis" (théâtre d’objets et de marionnettes), "Cie Okidok" (clown), "Cie Rubis Cube" (théâtre de rue), "Spectralex" (théâtre), "Cie Viktor French" (spectacle de marionnette et d’écoute - objets), "Les gens de bonne compagnie" (théâtre), "Puurlain" (théâtre d’objets) et "Théâtre du Sursaut" (jeu clownesque, objets et marionnettes).

La musique et la danse rythmeront le festival. Il y aura ainsi la "Cie E42" (théâtre écolo-geek et musical), "Cie Mossoux Bonté" (danse), "Anatole French" (solo marionnette DJ) et l’atelier DJ du CEC les samedi et dimanche. Les ateliers de la Cie La Mince Affaire (ateliers récup), la Cie des Ô (machine à écrire des portraits, selfie littéraire), l’atelier Doudous viendront parfaire le paysage en vous proposant de créer vous-même un peu de cette magie.

Ce qui fait aussi la particularité (et le charme et la force) des Tchafornis, c’est l’implication d’Engissois. "On veut travailler avec les associations et la population. Et il y a de plus en plus d’implication de leur part et pas juste pour tenir un bar", précise Sophie Verbrouck, en charge de la programmation pour le centre culturel. "Le boulot qu’on fait depuis des années avec eux et les années Covid où nous sommes allés dans les quartiers avec les Tchafornis font qu’il y a de plus en plus de monde d’Engis qui participe." Bref, un événement par les Engissois et pour les Engissois, mais aussi pour tout qui a envie de goûter à la magie d’un festival (vraiment) unique en son genre.

Restant fidèle à ses valeurs et sa philosophie, le festival reste à un prix démocratique de 2,50 € par jour et par adulte, et gratuit pour les moins de 18 ans. Boissons et restaurations à petit prix seront prévus sur place pour les 5 000 personnes attendues.