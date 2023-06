Liège : Il frappe son voisin avec une hache !

Les deux protagonistes sont domiciliés dans le quartier. La victime devait emprunter la rue du quinquagénaire pour rentrer à son domicile. Ce changement de sens de circulation de la rue aurait provoqué des tensions entre les voisins.” Il y a eu beaucoup d’accidents et nous avons fait une pétition”, avait expliqué le prévenu lors d’une audience devant le juge. “La démarche a abouti et la circulation de la rue a été modifiée. Certains voisins ne l’acceptaient pas. Ma voiture a été griffée et mes pneus crevés à plusieurs reprises. Les enfants me disaient qu’une personne leur faisait peur, mais je ne savais pas de qui il s’agissait.”

Violente rixe

Le 28 juin 2018, le véhicule du voisin est passé dans la rue et c’est là que les choses ont dérapé. “J’ai entendu une voiture arriver à vive allure alors que c’est une zone où l’on doit rouler à 30 km/heure”, a poursuivi le Liégeois. “Le conducteur s’est arrêté. Il a ouvert le carreau et a craché en plein visage de la petite.” Une explication qu’il n’avait pas donnée lors de sa première audition devant des policiers. “Je suis allé le trouver gentiment et il m’a menacé d’un couteau.” Il n’avait pas non plus évoqué le fait que la victime aurait été en possession d’un couteau lors de sa première audition. “Je lui ai porté un coup de pied et il est tombé. J’ai pris ce que j’ai attrapé pour me défendre.”

Selon les témoins de la scène, l’habitant s’est saisi d’une hache et a brisé les vitres de la voiture. Il a ensuite frappé dans la carrosserie puis, à plusieurs reprises, sur l’automobiliste. La victime a été coupée à la main. “Je l’ai frappé avec le manche. Il s’est blessé avec son couteau.” La cour devra trancher lorsqu’elle aura été informée des séquelles encourues par la victime.