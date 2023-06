Une dame âgée retrouvée morte à Liège, un juge d’instruction saisi

"On ne connaît pas les causes du décès", déclarait ce jeudi, en début d’après-midi, le Premier substitut du procureur du roi Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège, confirmant néanmoins que le corps sans vie découvert était bien celui d’une dame âgée et que le dossier avait été mis à l’instruction.

Le corps sans vie de la victime a été pris en charge par une entreprise de pompes funèbres, avant d’être amené ce jeudi à l’Institut de médecine légale, où une autopsie devait être réalisée dans le courant de la matinée en vue de déterminer la cause exacte du décès de la dame, ainsi que la date de sa mort.

On ignore si un suspect a ou non été interpellé par les enquêteurs.