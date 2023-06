Assises Liège - Le fils de la victime écarte la thèse du suicide

Le jeune fils de la victime, désormais âgé de 17 ans, a confirmé que sa mère avait un caractère déterminé et un tempérament bouillonnant et extraverti. Elle pouvait s'énerver vite et crier fort lors de disputes, mais elle n'était pas violente et parvenait à se calmer rapidement.

Selon son fils, Fatlinda Bungu passait ses journées à la maison, tandis que Shqiprim Avdyli partait travailler tôt le matin et rentrait tard dans la soirée. Il était actif dans les stupéfiants. Son beau-fils l'avait découvert fortuitement en révélant la présence d'une plantation de cannabis dans la cave de leur immeuble.

Des disputes avaient opposé l'accusé et la victime. Des objets étaient parfois lancés, mais les échanges de coups étaient rares. Les grands-parents intervenaient pour tempérer les disputes. Selon son fils, Fatlinda Bungu avait décidé de quitter Shqiprim Avdyli.

Le jeune homme a aussi confirmé que, la nuit précédant sa mort, sa mère avait passé une nuit blanche et agitée. Son attitude était étrange, au point de faire naître chez son fils le pressentiment que quelque chose allait se produire. Il avait donc décidé de "brosser" l'école et de rentrer plus tôt chez lui. Sa mère s'en était énervé et Shqiprim Avdyli l'avait reconduit à l'école, prétendant se rendre ensuite au travail.

Le fils de la victime a précisé qu'il était le seul à avoir assisté à des disputes avec échanges de coups. Il a formellement contesté l'idée selon laquelle sa mère aurait eu l'envie de mettre fin à ses jours.