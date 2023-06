Le projet de nouvelle Maison communale à Awans retiré du budget 2023 : pour le bourgmestre “il doit être revu à la baisse”

Ainsi, concrètement, cette première modification budgétaire comprend “les charges d’emprunts qui n’avaient pas été correctement intégrées lors de l’élaboration du budget de l’exercice 2023 suite à une erreur humaine”. Par ailleurs, les crédits de dépenses ont été majorés pour la dotation communale allouée à la zone de police Awans-Grâce-Hollogne (237 938 euros) suite à la réception du budget initial de la zone, de même que la dotation communale allouée au CPAS suite à sa première modification budgétaire (154 519 euros).

Avec ces modifications, le collège présente un boni tout juste à l’équilibre de 75 155,40 euros.

Un boni qui a été rendu possible grâce à un saut d’indexation des salaires des fonctionnaires (170 000 euros), ramenant à 2 index au lieu de 3 pour l’année. La commune bénéficie également d’un subside énergétique wallon de 60 000 euros et d’un subside inondations de 123 000 euros.

”Les dotations, assez importantes, imputent de manière non négligeable le budget de la commune”, commente le bourgmestre Thibaud Smolders.

Pour un élu de l’opposition, “la situation financière de la commune est inquiétante. L’équilibre est précaire”. Par ailleurs, “les années prochaines risquent d’être compliquées étant donné qu’on ne bénéficiera plus des subventions wallonnes liées à l’énergie ou aux inondations”. “Il restera seulement 140 000 euros de provision”.

Le projet de nouvelle administration communale à revoir

Surprise : à l’extraordinaire, le montant alloué au projet phare de la législature de nouvelle maison communale est retiré du budget communal “car l’affolement des taux d’intérêt et du prix des matériaux oblige à revoir le projet à la baisse”, explique le bourgmestre. L’investissement passe en effet à 8 millions, au lieu de 5,5 millions comme prévu initialement. Le budget alloué aux aménagements des abords de l’extension de la maison communale et d’un parc, qui ont reçu un subside dans le cadre de l’appel à projets wallon “Cœur de Village” (500 000 euros) est quant à lui maintenu. “Or, comment savoir comment aménager sans savoir ce qu’on va faire de l’administration communale ?”, s’étonne un élu.

À l’extraordinaire toujours, sont rajoutés les travaux de rénovation du hall omnisports (1,6 million dont 1 million de subsides), le rachat du terrain de foot à Othée (275 000), et l’achat de nouveau modules pour les plaines de jeux (20 000).