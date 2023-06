Engis : Des montages abjects avec toute la famille !

Tous ces faits ont été découverts à la suite de la dénonciation de l’intéressé en juillet 2021 parce qu’il a partagé des images pédopornographiques sur Internet. Une visite domiciliaire a été réalisée le 5 mai 2022. Lors de l’analyse de son téléphone et de ses outils informatiques, les enquêteurs ont certainement été estomaqués.

Ils ont découvert plus de 57 000 fichiers pornographiques dont plus de 900 mettaient en scène des mineurs d’âge. Il avait réalisé des recherches spécifiques pour trouver ce type de dossier. Il a également surfé sur le Darknet et des sites d’échanges. Il avait également fait réaliser des montages photos sexuels dans lesquels chaque membre de la famille de son épouse, cette dernière, mais aussi leurs filles et sa nièce étaient impliqués ! Sur un des montages, on le voit sodomiser sa fille ou encore sa fille être sodomisée par son grand-père. Une voisine a aussi été mise en scène. Même l’image de l’arrière grand-mère de 94 ans a été utilisée… Des images qui ont été partagées sur le Net et visionnées à plusieurs milliers de reprises.

L’homme a fait une photo de lui avec son sexe en érection à côté de la joue de sa fille âgée de 12 ans alors que cette dernière était endormie. Il avait également placé une caméra cachée dans la chambre qu’il partageait avec son épouse alors qu’il était parti en randonnée. Il a gardé des images où sa fille et son épouse étaient en petite tenue. Le pire, c’est que son épouse a été soupçonnée d’avoir participé aux faits et arrêtée ! Elle a heureusement été rapidement totalement blanchie, mais on n’ose s’imaginer son traumatisme.

D’autant qu’en 2014, elle avait déjà surpris son mari avec des photographies étonnantes, mais sans commune mesure avec ce qu’elle a découvert par la suite, et a décidé de lui laisser une seconde chance. Il est apparu que le quadragénaire avait volé des photos de femmes dans la rue. Il a alors tenté ardemment de récupérer son ordinateur au sein de l’administration communale d’Engis où il travaillait. Les enquêteurs ont compris pourquoi. Une de ses collègues avait également été victime de ses fameux montages ! Il avait utilisé des photos prises sur son lieu de travail. Il a également consulté des sites pornographiques et se renseignait sur les peines encourues en cas de condamnation pour détention d’images pédopornographiques. La commune s’est constituée partie civile pour un euro. L’avocat a expliqué que le suspect est suspendu.

Une dizaine de personnes se sont également constituées parties civiles. “Je ne sais pas vraiment expliquer ce qu’il m’a pris ce jour-là”, a indiqué le prévenu. “J’étais dans une situation psychologique extrêmement compliquée à cette période-là. Je me suis tout de suite rendu compte que c’était complètement hallucinant”, a déclaré l’intéressé qui a tout de même préféré conserver ces images. “Je suis quelqu’un qui a un vrai sens moral. Mais pendant toute une période de ma vie, j’ai perdu tout sens moral et toute notion de ce qui était bien et mal.” Mes Toller et Parmentier, les avocats du prévenu ont plaidé l’irrecevabilité des poursuites car le Code pénal sexuel n’avait pas encore été promulgué et l’ancienne loi aurait été floue. Ils ont également plaidé l’acquittement pour d’autres faits et le sursis. Le tribunal rendra sa décision à la fin du mois de juin.