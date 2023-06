Grivegnée : un futur chancre industriel reconverti en quartier d’habitat

Retour aux sources

C’est donc sur ce site industriel, situé dans le quartier du Bois-de-Breux que le groupe HJO Real Estate a jeté son dévolu. Pour le promoteur immobilier, au-delà de la création de logements répondant à une demande des autorités publiques liégeoises, on présente ce projet comme “une formidable opportunité de reconvertir une friche industrielle construite en 1924 en un quartier vivant, tourné vers la mobilité douce, grâce à la proximité du Ravel”. Ce site de 2,9 hectares étant en zone d’habitat au plan de secteur retrouverait ici, de fait, son affectation originelle.

Et comme nous l’évoquions déjà fin mai, l’ambition est à la hauteur des atouts du lieu. Outre sa situation intéressante, en bord de voie douce et aux portes de Liège, la superficie et les caractéristiques architecturales de la future friche ont volontairement été mises en exergue.

”L’architecture sera diversifiée et animée grâce à des variations de volumes. Les architectes ont en effet voulu jouer sur des combinaisons de formes en mettant en œuvre des matériaux pérennes comme la brique moderne et contemporaine. Un mélange assumé d’ancien et de moderne, à l’image du projet dans son ensemble”, indique-t-on chez HJO Real Estate… L’idée étant de “tirer le meilleur parti du passé industriel du site mais aussi d’en faire un atout en assumant de conserver certains éléments emblématiques comme la cheminée, certains volumes, façades, murs en brique et structures métalliques, des poutres, un pont roulant, un four… Des vestiges du passé qui seront conservés et mis en valeur. On est clairement dans une économie circulaire revendiquée”.

L’offre sur place se déclinerait donc en logements, de 160 à 180, répartis en 7 immeubles… logements décrits comme “spacieux et ensoleillés, allant de 1 à 4 chambres, disposant d’un espace extérieur, balcon ou terrasse”. Des logements également annoncés comme “peu énergivores […] grâce aux techniques spéciales que sont les pompes à chaleur, la ventilation mécanique, les panneaux photovoltaïques et les matériaux choisis sur base de leur durabilité”. En marge de cette offre, il s’agirait de créer un espace de restauration de 330 m², une zone de coworking de 80 m² et 3 autres espaces de 250 m² pour différents services.

Reconversion d'une friche industrielle. ©Helium3/Leidgens

Parking souterrain et couvert végétal

Au “rayon” durabilité, le projet propose aussi “d’assainir au maximum toutes les surfaces” ; afin de pacifier le site doit-on comprendre.

”L’une des forces du projet réside en effet dans le fait de créer un vaste parking souterrain et ce, afin de limiter au maximum la circulation des véhicules sur le site et ainsi favoriser et sécuriser les déplacements doux. En termes de biodiversité, on capitalise sur le couvert végétal déjà très présent sur le site, tout en plantant des essences déjà présentes. On augmente leur nombre et on diversifie davantage”.

Grâce à la connectivité immédiate avec le Ravel qui se trouve juste en face du site du projet, les futurs habitants du nouveau quartier “peuvent envisager une vie sur le mode doux dans et autour de Bois-de-Breux, à proximité de commerces et de diverses infrastructures collectives. Cette réalisation rencontre les attentes de la Ville de Liège qui ambitionne de tendre vers la Ville à 1/4 d’heure à pied ou à vélo”.

Et d’annoncer encore un projet qui “rencontre les enjeux d’aménagement du territoire de demain”, grâce notamment à l’infiltration de l’intégralité des eaux de pluie directement sur la parcelle et ce, pour décharger les égouts déjà saturés.

Cette réunion d’information était la toute première étape d’un long processus comprenant l’étude d’incidences sur l’environnement, le dépôt de permis unique et l’enquête publique.

