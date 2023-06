Hermalle : projet de construction de 73 maisons et de 65 appartements

Situé entre les rues Peixhe et Delwaide, à proximité du Trilogiport, le terrain, actuellement vierge et enherbé, a une superficie d’environ 4,7 hectares, dont 8 hectares seront des zones de bâtisses. Les phases 2 et 3, qui feront l’objet d’un autre permis d’urbanisme, prévoient la construction de 73 maisons et de 29 appartements. Le projet pourrait accueillir, à terme, jusqu’à 418 résidents.

Plan des immeubles à appartements. ©DR

Au total, 208 emplacements privatifs et 40 emplacements publics couvriront la zone. Le demandeur indique “prévoir des emplacements vélos pour les immeubles à appartements et les commerces”. À noter que 9 200 m² devrait être consacrés à l’aménagement de parcs et d’espaces publics.

Quelles conséquences pour l’environnement ?

Le périmètre du projet est occupé, pour plus de 80 % de sa surface, par des prairies et des vergers, qui abritent des arbres fruitiers d’un “grand intérêt pour la faune”, indique l’étude d’incidences sur l’environnement. La zone abrite également diverses espèces d’insectes et d’animaux, parfois “d’une grande rareté”. Il est donc recommandé au demandeur du permis d’envisager la création d’un verger de minimum trois hectares pour impacter, au minimum, la biodiversité. Un verger qui n'est pas prévu dans les plans d'origine.

En bleu, la zone du potentiel futur quartier. ©DR

Néanmoins, pour une question de durabilité, le plan prévoit de laisser une grande place à la mobilité douce, avec la création, notamment, d’une succession de cheminements piétons permettant de relier les deux RAVeL.

Un projet à la densité de logements importante, qui, moyennant le respect des recommandations, “permettra de répondre aux besoins identifiés à l’échelle d’Oupeye”.