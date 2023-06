Importante opération antidrogue à Liège

Les protagonistes du dossier procédaient à la vente de haschisch et de cannabis via l’utilisation de réseaux internet (Snapchat, Messenger) et livraient leurs clients lors de rendez-vous notamment sur des parkings de la région. Le groupe criminel gérait également des plantations de cannabis.

L’opération policière, ordonnée par le juge d’instruction, Mme Joliet a permis de procéder à d’importantes saisies.

Ainsi, les policiers ont découvert une plantation de cannabis d’environ 500 plants et le matériel nécessaire à la mise en place d’autres plantations. Les enquêteurs ont également saisi 5 kilos de haschisch (résine de cannabis), 7 armes à feu avec munitions dont certaines étaient armées et chambrées (357 magnum, Smith&Wesson, Beretta, …), diverses munitions et armes prohibées. Ils ont également saisi 92 000 euros en cash, quatre véhicules, trois montres de luxe et une vingtaine de GSM.

Dans la foulée, huit personnes ont été interpellées. À l’heure d’écrire ces lignes, six d’entre elles ont été placées sous mandat d’arrêt par la Juge d’Instruction Joliet.