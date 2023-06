Le Château Antoine de Jemeppe retrouve sa splendeur d’antan

Patrimoine classé de la Ville de Seraing, cela fait 40 ans que celui-ci n’est plus occupé, engendrant pas mal de dégradations au fil des ans.

La Ville souhaitant préserver son patrimoine, elle démarre il y a près de dix ans des démarches auprès de l’Awap pour sa restauration complète.

Le chantier de restauration, déroulé en quatre phases, démarre le 14 mai 2018 par la restauration de l’enveloppe extérieure et les mesures de stabilité du bâtiment dans son ensemble. La deuxième phase s’est attaquée à l’aménagement et la restauration intérieure de l’aile Nord, la troisième de l’aile centrale, tandis que la quatrième phase qui concerne l’aménagement et la restauration intérieure de l’aile sud (où se trouve le donjon) “est à l’étude”, et sera réalisée dans l’année à venir”, précise l’échevine du Bien-être animal Julie Geldof, dont le service va déménager dans l’aile centrale du bâtiment fraîchement restaurée, réceptionnée fin mai dernier. Le service sera entièrement opérationnel dès début juillet.

L’aile nord accueillera en octobre la future Mairie de quartier “qui permettra à tout un chacun de renouveler sa carte d’identité, signaler une domiciliation…”. Pour l’heure, Jemeppe ne dispose que de la Mairie de quartier Brossolette, sur les hauteurs de l’entité.

Restera ensuite les aménagements des abords du château. “La volonté est de créer un espace de qualité accessible aux riverains avec des plantes mellifères”.

Notons que les travaux ont coûté 7 millions d’euros dont 1 million de subsides de l’Awap.

Les ailes nord et centrale du Château Antoine ont été rénovées. ©MICHEL TONNEAU

Portes ouvertes

Après plusieurs années de travaux, le Château Antoine de Jemeppe a ouvert ses portes au public ce vendredi pour une visite des lieux en présence des autorités locales et des responsables du chantier à l’occasion de l’inauguration de ses ailes nord et centrale. La bâtisse retrouve toute sa splendeur d’antan, “avec la conservation de ses poutres, carrelages, moulures, portes d’origine…”. Désormais, un ascenseur et des rampes rendent le bâtiment accessible aux PMRs. La salle de réunion en toiture impressionne par ses poutres apparentes. D’une capacité de 40 personnes, “elle pourra servir au conseil communal de la jeunesse, la commission consultative du bien-être animal, ou encore au comité de quartier”. Une restauration réussie.