Ce Village aux couleurs françaises et wallonnes, qui fête sa 28e édition et compte de plus en plus d’adeptes, est emmené tambour battant par cinquante valeureux Gaulois.

Avec ses terrasses ombragées, ses pistes de pétanque et ses chalets offrant de quoi festoyer en famille, entre amis ou entre collègues à la sortie des bureaux, le Village donne un joyeux avant-goût de vacances en cœur de ville.

L’espace central et son podium animent quant à eux l’ensemble du Village Gaulois. Des animations musicales organisées en début de soirée, à l’initiative de la radio LFM (101,8 et 105,4 FM) et avec le soutien de la Province de Liège, les jeudis, vendredis et samedis.

S’il reviendra à Bouldou la lourde responsabilité d’ouvrir les festivités le premier jour (vendredi 23 juin), et de les refermer l’avant-dernier jour (samedi 15 juillet), la programmation a surtout mis en valeur quelques DJ locaux et des artistes en formation acoustique, “afin d’assurer des prestations musicales de qualité, chaudes en ambiance mais aussi propices à la rencontre et à la discussion sur les terrasses du Village Gaulois”, expliquent les organisateurs. “L’on ne peut citer toutes les animations, mais il convient de mettre déjà en exergue les jeunes liégeois de Mac O‘Koy (samedi 24 juin), Renato (jeudi 6 juillet), et le bien connu Vincent Arena pour enflammer la soirée du 14 juillet”. Des démonstrations de salsa sont également attendues les mardis soirs. Tous les concerts sont programmés de 20h à 21h30 ; le programme complet et le détail peuvent être consultés sur la Page Facebook du Village : www.facebook.com/villagegauloisofficiel .

Programmation des animations du Village ©D.R.

Pistes de pétanque

À la demande unanime du public et des ‘chaletiers’exposants, les célèbres pistes de pétanque seront de retour cette année et seront le cadre de moult joutes amicales. Hors des tournois et des périodes de concert, les pistes de pétanque seront à la libre disposition des visiteurs, les boules et le cochonnet étant à aller quérir au chalet voisin des Amitiés françaises” avec le verre de Côtes-Du-Rhône ou de pastis bienvenu pour alléger les bras des compétiteurs”.

Et quelques nouveautés

La nouvelle édition du Village Gaulois animera la place Saint Paul du vendredi 23 juin jusqu’au dimanche 16 juillet, avec bien sûr en point orgue la journée festive du 14 juillet, fête nationale française. Au menu, spécialités françaises et wallonnes proposées par plus de 45 chalets, animés par les traditionnels Gaulois bien connus sur la place Saint Paul, mais aussi par quelques petits nouveaux, proposant quelques spécialités originales à découvrir. Principales nouveautés, fort gourmandes : un large choix de croquettes artisanales, des brochettes de poisson à la sortie de la pêche et des boîtes de sardines, des assiettes à la sauce napoléonienne, des pains à la poularde, des spécialités à la truffe, le tout à grignoter et à déguster à l’ombre des arbres ou au clair de la fontaine de la belle place Saint Paul, épicentre de la convivialité liégeoise pendant plus de trois semaines !

Le Village sera ouvert tous les jours de midi à minuit trente les jeudis, vendredis et samedis, et de midi à 23h les autres jours de semaine. Accès libre.