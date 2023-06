Une première fête du Parc naturel au château de Fallais

Le Parc naturel aura donc une fête qui colle davantage à son image et qui, d’année en année, se tiendra sur l’une ou l’autre Commune du PNBM (Burdinne, Braives, Wanze ou Héron).

Le samedi 1er juillet, dès 11h et jusqu’à 22 h, c’est le château de Fallais qui servira d’écrin à cette première fête. "Un tas d’activités seront organisées pour petits et grands, passionnés de nature ou tout simplement curieux, détaille Sandrine Pequet. Des balades nature ou en tracteur, des visites, un spectacle de marionnettes, des démonstrations, un marché d’artisans et de producteurs locaux, un village associatif…"

Vannerie, savons, produits de bouche, bijoux, tissus…: une trentaine de producteurs et artisans locaux sont attendus dans la cour du château ainsi qu’une dizaine d’associations locales. "Ce sera une journée de fête et de sensibilisation pour célébrer la nature et le territoire Burdinale-Mehaigne", ajoute Sandrine Pequet.

Dans le calendrier des festivités d’été déjà bien rempli, il a fallu trouver une date où d’autres activités locales ne sont pas en concurrence. "Ce samedi-là, on ne sera pas encore tout à fait en vacances, précise Sandrine Pequet. On va essayer de maintenir une date proche de celle-là mais ce ne sera pas nécessairement le même week-end. En tout cas, il faut que ce soit à la belle saison pour la météo." De même, si on sait déjà que, l’année prochaine, l’événement se déroulera sur la commune de Wanze, le lieu exact n’est pas encore déterminé.

Samedi 1er juillet de 11 à 22h au château de Fallais. Entrée libre.