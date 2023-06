800 000 euros ont déjà été accordés en 2021 pour une première phase de travaux relative à la restauration extérieure. Le Musée d’Ansembourg est également soutenu dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, et plus particulièrement de l’appel à projets “Biens à haute valeur patrimoniale”, via une subvention de 1 350 000 euros pour la construction d’une annexe.

Pour rappel, comme dévoilé dans nos colonnes, la Ville de Liège ambitionne de restaurer l’ensemble du bâtiment intérieur et extérieur par un chantier prévu en trois phases. La première concerne la restauration de l’enveloppe extérieure du bâtiment, en ce compris le réseau d’égouttage, ferronnerie, maçonnerie, menuiserie (châssis) et peinture extérieure. La deuxième l’équipement en techniques spéciales du bâtiment : chauffage, ventilation, installation électrique, prévention incendie… La troisième phase concerne la restauration du mobilier et décors intérieurs (boiserie, lambris…). Le musée pourrait être entièrement restauré fin 2026.

Le bâtiment à gauche du musée, dit “la vaissellerie”, appartenant à la Ville sera démoli pour construire une annexe contemporaine pouvant contenir un espace d’accueil du public, un espace didactique du musée, et un ascenseur pour un accès PMR.

”La réhabilitation de ce monument du XVIIIe siècle, patrimoine exceptionnel de Wallonie, permettra de rouvrir ce musée fermé depuis 2020 et de mettre en valeur ses riches collections, tout en participant à l’attractivité de ce quartier du centre historique en pleine mutation”, se réjouit le cabinet de la ministre.