Verviers : Un terroriste écope de 5 ans de prison

En 2013, une enquête a été ouverte à la suite d’informations policières selon lesquelles le Verviétois serait revenu en Belgique après avoir combattu en Syrie. Il aurait été blessé en Syrie avant de revenir trois semaines sur le territoire belge, notamment pour se faire soigner. Toujours selon les informations policières, il était accompagné d’un autre homme qui serait décédé sur place. Ces informations ont été confirmées par les autorités russes.

L’homme avait la double nationalité belge et russe. Une surveillance discrète a été mise en place. Il est apparu que le suspect se déplaçait effectivement à l’aide d’une béquille à cette période. Les autorités ont retrouvé la trace d’un départ le 25 décembre 2012 vers la Pologne puis la Turquie. Elles ont également trouvé la trace d’un retour sur le territoire belge le 9 février 2013.

Éléments confirmés

Le suspect avait bien été soigné dans un hôpital de la région après avoir été blessé à la jambe par un projectile. Une analyse de sa téléphonie a permis de démontrer qu’il était en contact avec des personnes connues des autorités pour des actes terroristes ou des personnes connues pour être radicalisées. Les analyses ont aussi démontré qu’il ne se trouvait plus sur le territoire belge pendant la période suspecte. Il était également en contact avec une dame Néerlandaise connue des autorités pour avoir été radicalisée. Elle est d’ailleurs partie avec ses deux enfants en Syrie. Adam Kagermanov a été auditionné. Il a démenti tous les faits mis à sa charge. Il a expliqué sa blessure à la jambe par un tir réalisé après une altercation lors d’un accident de roulage qui aurait eu lieu en Turquie… Contre toute attente, le juge d’instruction a décidé de le libérer.

Peu après, en 2017, une nouvelle information, émanant cette fois de la sûreté de l’État, a mis au jour un nouveau départ en Syrie. Cette fois, l’homme a été plus discret, il est parti en train. Depuis, il a disparu. Il serait décédé en Syrie, mais il n’y a pas de preuve officielle de son décès. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet fédéral et l’a condamné à 5 ans de prison ferme, a appliqué une mesure de sécurité l’empêchant de bénéficier d’un sursis aux deux tiers de la peine et l’a aussi déchu de sa nationalité belge. Les magistrats ont prononcé son arrestation immédiate.