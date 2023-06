Inauguration des nouveaux aménagements publics sur le site de Bavière

Dans le cadre du projet de réappropriation et de reconstruction du site de l’ancien hôpital de Bavière, le collège communal a souhaité réaménager entièrement les espaces publics du site pour y favoriser le cadre de vie tant des habitants que des usagers. Ces espaces s’étendent sur une superficie totale de quelque 20 000 m² dont plus de 4 000 m² agrémentés de diverses plantations basses (haies, pelouses, fougères, graminées, vivaces, etc). Le budget total de ces aménagements est estimé à 6,9 millions d’euros subsidiés à 80 % par le Plan Feder de la Communauté européenne et par la Région wallonne.

L’emprise de la voiture y est diminuée afin que les cyclistes et les piétons s’en réapproprient l’usage. La volonté étant d’y promouvoir les activités publiques et de reconnecter le site avec la Dérivation.

La nouvelle place des Arts du site de Bavière dispose d'une fontaine. ©Ville de Liège

Une nouvelle place

Le cœur de l’inauguration s’est déroulé sur la toute nouvelle place des Arts, devant l’académie Grétry, où les autorités locales avaient mis rendez-vous aux Liégeois pour l’occasion, avec la présence du ministre-président wallon Elio Di Rupo. La place, constituée de grandes dalles imperméables, doit accueillir l’organisation d’évènements publics à grande échelle en lien avec les institutions culturelles riveraines (Académie de Musique et Pôle de Développement Culturel “B3”). Elle s’étend sur une superficie de 5 800 m² et, telle une agora, “offre un large espace de convivialité et de détente”, se félicite la Ville. Sur ce site clair et arboré s’inscrit aussi une vaste fontaine à jets de plus de 253 m², "qui renforcera encore l’aspect apaisant de l’endroit”. Outre les nombreux bancs qui parsèment l’aménagement, celui-ci dispose également de deux bornes à boire, l’une du côté de la rue Ransonnet et l’autre du côté de la plaine de jeux.

Inauguration de la place des Arts à Liège ©Ville de Liège

Une nouvelle plaine de jeux

En direction de la Dérivation, on découvre aussi une toute nouvelle plaine de jeux de 1 200 m². Elle se divise en deux zones, l’une pour les petits (de 3 à 6 ans) et l’autre pour les plus grands (de 6 à 12 ans). Les premiers s’ébattront sur un module de type “mikado en bois” ainsi que sur un hamac en cordage et un tourniquet. Les plus grands disposeront d’un parcours en hauteur en cordage intégré dans le cadre naturel du site. L’espace sera agrémenté de tables de pique-nique pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Ajoutons aussi, du côté du quai de la Dérivation, en lieu et place d’un parking et des anciennes voiries, la création d’une “placette”, un espace de repos développé en lien direct avec l’École du Barbou. Requalifiée en zone de quiétude à l’arrière d’un merlon végétalisé, la placette, agrémentée de plantations d’arbres et de parterre, dispose aussi de bancs et de tables de pique-nique qui raviront tant les étudiants que les riverains. À terme, après la démolition de l’actuel hall omnisports et la création d’une nouvelle infrastructure sportive sur le site de Bavière, “cette placette sera l’aboutissement de la jonction cyclopédestre, directe et linéaire entre le boulevard de la Constitution et la Dérivation”.