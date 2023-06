Rénovation en vue pour l’église de l’évêché

Située au numéro 38 rue des Prémontrés, l’église Saint-Corneille et Saint-Cyprien, de son vrai nom, reste discrète, derrière les murs de l’évêché. Il n’en reste pas moins que celle-ci, sans être une église paroissiale, attire chaque année de nombreux citoyens, pour la rentrée académique du Séminaire notamment mais aussi pour diverses foires aux livres, dont celles du Séminaire et du Kiwanis.

Comme l’indique néanmoins Valérie Pirson, directrice du Séminaire, “une intervention est devenue urgente. Nous sommes déjà intervenus sur le toit car il pleuvait dans l’église et une bâche a été placée sur le dôme. Si on veut aujourd’hui pérenniser ce bâtiment classé, il faut intervenir”.

XVIIIe siècle

Concrètement, la mission comprendra la restauration complète des toitures (charpentes et couvertures) et des corniches de l’église (clocher, nef, transept, chœur, annexes) ainsi que la réparation des maçonneries.

Le bâtiment tel qu’il se présente fut érigé entre 1760 et 1770 nous précise Yves Charlier, président du Service des Affaires patrimoniales du diocèse de Liège. Et ce, pour remplacer l’ancienne église occupée par les Prémontrés. Comme le rappelle le spécialiste, “cette église n’a jamais été une église paroissiale mais elle fut une église abbatiale jusqu’en 1794”, avant d’être affectée à la résidence épiscopale et au Séminaire en 1809 ; par un certain Napoléon.

On l’imagine, le travail s’annonce délicat sur ce bâtiment totalement classé… une première réunion avec les services de l’Agence wallonne du patrimoine (Awap) est prévue fin septembre.