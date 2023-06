Sprimont : Il aurait tenté de tuer son fils

L’homme, qui a de très nombreux antécédents de roulage, notamment de conduite en état d’ivresse, semble avoir un réel problème avec la consommation d’alcool. Selon le fils du suspect, une dispute a débuté dans la cuisine. Son père a commencé à lui jeter tout ce qui lui passait sous la main, notamment une fourchette ou encore un briquet ! L’adolescent s’est réfugié dans le garage de l’habitation. Il a commencé à tourner autour de la voiture. Son père se serait saisi d’un des couteaux qui pendait à l’endroit et se serait approché de lui. Il aurait levé son bras armé du couteau et tenté de lui porter un coup avec son arme au visage.

Profonde entaille

Le jeune homme a placé ses mains devant lui et a été profondément blessé à la main gauche. Il a subi une entaille de six centimètres d’une profondeur de trois centimètres. L’agresseur a jeté le couteau au sol. Le jeune homme a pris l’arme avant de prendre la fuite. Il est allé se réfugier chez une voisine qui est l’ancienne compagne du suspect. Cette dernière l’a accompagné au commissariat de police pour déposer une plainte. La blessure a nécessité une prise en charge médicale et la pose de points de suture. L’adolescent a subi une incapacité de travail d’au moins 15 jours. Le médecin légiste a confirmé la thèse d’une plaie de défense.

Mais selon le suspect, déjà condamné à plusieurs reprises pour avoir porté des coups, il n’aurait porté aucun coup de couteau à son fils… “Je n’ai pas vu de blessure ce jour-là”, a déclaré le prévenu. “Il n’y avait pas de trace de sang dans la neige, ni dans le garage. Ce n’est pas moi le coup de couteau. Il n’y a pas eu de contact. Il n’est pas exclu qu’il se le soit fait lui-même.” Malgré ses dénégations, le suspect a présenté ses excuses à son fils. “Je regrette qu’une dispute se soit déclenchée comme ça. C’est mon fils, je l’aime.” Le tribunal examinera ce dossier en septembre prochain.