Au programme ? Devenir reporter comme le jeune Georges Simenon, arpenter la ville de Liège sur ses traces, documenter ses voyages en photographies, se mettre dans la peau de ses héros comme Maigret, l’homme au chapeau. Bref, une semaine au fil des indices pour enquêter sur le célèbre auteur liégeois.

Les stages sont proposés du 10 au 14 juillet et du 21 au 25 août, pour les enfants de 8 à 12 ans, de 9h à 16h30 avec une garderie de 8h30 à 9h et de 16h30 à 17h. Prix : 60 €.

Infos et inscriptions à animationsdesmusees@liege.be et au 04 221 68 32 ou 04 221 68 37, et sur www.grandcurtius.be.