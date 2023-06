Assises de Liège : Fatlinda Bungu avait une forte personnalité, selon des témoins de moralité

Les faits reprochés à Shqiprim Avdyli s'étaient déroulés le 10 janvier 2019 à Herstal. Fatlinda Bungu (32 ans), l'épouse de l'accusé, avait été retrouvée morte. Son décès était survenu par asphyxie. Shqiprim Avdyli avait prétendu l'avoir retrouvée dans cet état à son retour dans l'habitation qu'ils occupaient rue des Cerisiers à Herstal.

Shqiprim Avdyli évoquait un possible suicide par ingestion médicamenteuse. Des médicaments avaient été retrouvés dans la gorge de la victime lors d'une tentative de réanimation par les services de secours, mais les analyses médicales et l'autopsie avaient révélé une absence d'intoxication médicamenteuse et un décès survenu par asphyxie.

Scènes de coups

Les témoins de moralité ont décrit devant le jury la personnalité de la victime, Fatlinda Bungu. Cette dame présentait un caractère fort, selon la majorité des voisins. Les témoins ont évoqué une dame qui se montrait déjà très dure avec son premier mari. Avec Shqiprim Avdyli, elle se montrait tout aussi affirmée. Les témoins évoquent même des scènes de coups, dont une s'était soldée par une apparition de Fatlinda Bungu en petite tenue dans la rue des Cerisiers à Herstal.

Selon les voisins, malgré sa forte personnalité, Fatlinda Bungu pouvait se montrer joviale. Le couple qu'elle formait avec Shqiprim Avdyli semblait vivre confortablement. Fatlinda Bungu était très protectrice avec ses enfants. Shqiprim Avdyli disait travailler dans le bâtiment et s'absentait parfois la nuit. "Dans le couple, c'est elle qui tenait la dragée haute. C'est surtout elle qui criait. Lui était plus discret", ont déclaré des voisins.

D'autres voisins évoquent des incidents qui se sont produits dans la rue des Cerisiers. Fatlinda Bungu se serait montrée virulente avec une personne qui avait immobilisé son véhicule et bloqué temporairement le passage pour charger une personne à mobilité réduite.

Certains voisins ont aussi évoqué l'attitude de la famille de la victime immédiatement après les faits. Le frère s'était présenté sur place, très énervé. Il criait qu'il savait que ce genre d'événement allait arriver. Shqiprim Avdyli, par contre, ne semblait pas affecté par le décès de son épouse. Il était calme, pas triste, mais semblait avoir peur des réactions de sa belle-famille.