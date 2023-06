Des Wasseigeois attaqués par deux American Staff en liberté: Freddy (80 ans) mordu à la jambe

”Deux chiens en furie devant moi, déterminés à me mordre”

Il était 21h45 lorsque Freddy Libioulle prend la direction de son jardin pour y arroser ses tomates. “En arrivant dans le fond de ma propriété, je me suis retrouvé face à deux chiens en furie qui étaient venus chez moi”, explique-t-il. “Ils étaient déterminés à me mordre. J’ai bien essayé de me protéger du mieux que j’ai pu avec l’arrosoir que j’avais en main, mais l’un d’eux a finalement réussi à me mordre à la jambe.”

Une scène qui a duré une dizaine de minutes, mais qui a semblé extrêmement longue pour l’octogénaire. “J’étais coincé entre un mur et ces deux bêtes-là. Je ne voyais pas comment j’allais me sortir de cette situation”, poursuit-il. “Heureusement, à un moment donné, les deux chiens ont été distraits par d’autres aboiements au loin dans la rue. Ils ont quitté les lieux, avant de revenir et de partir enfin définitivement. J’ai alors su m’échapper.”

Freddy Libioulle a directement été pris en charge en faisant constater sa blessure par un médecin. “Il m’a donné un traitement antibiotique et j’ai reçu la piqûre contre le tétanos.”

Sachant d’où provenaient les deux chiens incriminés qui ont échappé à la vigilance de leurs propriétaires, l’octogénaire s’est rendu chez eux, où personne n’a daigné lui ouvrir dans l’immédiat. N’ayant pas su dormir cette nuit-là, Freddy Libioulle est retourné sur place le lendemain où une dame lui promettait que son mari viendrait à sa rencontre. En vain.

Bien décidé à ce que pareille mésaventure ne puisse se reproduire, le Wasseigeois s’est rendu à deux reprises au commissariat de la localité hesbignonne, mais il n’a pas pu déposer plainte, faute de policier présent. En appelant le numéro central de la police locale de la zone Hesbaye-Ouest, il a finalement pu obtenir un rendez-vous mercredi de cette semaine pour y déposer plainte.

Un autre incident ce vendredi soir

Un autre riverain a, pour sa part, été attaqué ce vendredi. Un homme qui se promenait dans la rue du Baron d’Obin a lui aussi été attaqué par, semble-t-il, les deux mêmes molosses. L’un des chiens a déchiré le sac qu’il portait.

Contacté ce dimanche, le bourgmestre wasseigeois Thomas Courtois n’avait pas encore été mis au courant de la situation.