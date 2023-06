Chili 73 : une expo à Liège pour ne pas oublier

Jusqu'en septembre

L’exposition Chili 73 souhaite faire revivre cette période en proposant une collection d’affiches politiques réalisées par la diaspora d’exilés chiliens des années 1970 à 1990. La grande diversité de ces affiches, leurs jeux (typo) graphiques, les contrastes entre couleurs vives et tons sombres illustrent la volonté de coupler recherche esthétique et engagement. Il est nécessaire de reparler de l’expérience de l’Unité Populaire (UP) afin d’en comprendre l’originalité et l’actualité. Héritier des luttes sociales des années 1960 et implanté dans le mouvement ouvrier et syndical chilien, le gouvernement qui réunit plusieurs partis de gauche tente d’instaurer un pouvoir populaire (“ el poder popular”). Font partie de son programme : nationalisation d’entreprises, diminution des privilèges des représentants politiques, accès au logement, amélioration des conditions de travail, renforcement de la sécurité sociale, gratuité de l’enseignement, autonomie économique face aux puissances internationales, accès à l’art et à la culture.

C’est tout un mode d’organisation du travail et de la société qui est repensé. Complétée de témoignages vidéos, l’exposition propose de s’immerger dans l’atmosphère de l’Unité Populaire mais aussi dans la résistance politique qu’a continué de mener la communauté chilienne après le coup d’État.

L’expo “Chili 73” est ouverte jusqu'au au 10 septembre, à La Cité Miroir (Place Xavier Neujean 22, à Liègeà. Elle est accessible du lundi au vendredi de 9 à 18 h ainsi que les samedi et dimanche de 10 à18 h. Du 1er juillet au 31 août : du lundi au samedi 10-18 h (fermé le dimanche). Elle sera fermée les 21/07 -14/08 - 15/08 et les dimanches d’été. Entrée : 1 €. Infos : 04/230.70.50.