La pétition contre le projet éolien compte désormais 1 400 signatures

1 400 personnes, c’est beaucoup. Mais il faut dire que le projet a de quoi faire grincer des dents. En effet, HesbEnergie a l’intention d’installer sept éoliennes, dont cinq sur le territoire de Geer. "Selon le porteur de projet, l’éolienne la plus proche du village sera située à 700 mètres des habitations, poursuit Alain Belisse. Mais selon nos calculs, il n’y en aurait que 400."

Mais qu’il y ait 400 ou 700 mètres, c’est trop peu au goût des riverains. "On va être gênés par le bruit, les infrasons et les effets stroboscopiques."

Et pourtant, les riverains ne sont pas contre les éoliennes dans l’absolu. "On se rend bien compte qu’il faut se tourner vers les énergies renouvelables. Mais d’ici, on voit déjà les éoliennes de Villers-le-Bouillet, celles de Berloz, Braives et Hannut."

Ce à quoi il faut ajouter les dévaluations des prix des maisons et les risques accrus d’inondations. "Déjà en temps normal, on est noyé. Mais si on commence à créer des routes supplémentaires, ça va ne faire qu’aggraver le problème." Bref, te veel is te veel et bon nombre de Geerois ne veulent pas de nouvelles éoliennes.

Un moratoire contre les projets éoliens

Et d’ailleurs, du côté de la Commune, on n’est pas spécialement favorable au projet éolien. Et à tous les autres aussi. "Il y a quelques années, on a déposé un moratoire selon lequel on n’acceptait plus d’éoliennes sur la commune car on en a déjà assez", commente le bourgmestre Dominique Servais. Et donc, ça veut dire que le projet sera refusé d’office ? "Pas forcément. Certains éléments comme des nouvelles règles de la Région wallonne, pourraient changer la donne. Mais pour l’instant, il n’y a rien qui va dans ce sens."

Mais de toute façon, pour refuser (ou accepter) un projet, il faut qu’une demande de permis ait été introduite. Et pour l’instant, ce n’est pas encore le cas. "Peut-être que, vu l’opposition contre le projet, ils vont se rétracter. Ou alors, ils attendent simplement la fin des congés."

Nous avons tenté de joindre HesbEnergie pour en savoir plus, mais sans succès.