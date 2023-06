Oupeye : Il avait tenté de violer sa voisine

Les faits commis par Sébastien se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 novembre 2017. Cette nuit-là, une habitante d’Oupeye a été réveillée en sursaut par les cris de Sébastien, son voisin. L’intéressé était également son locataire. La dame se trouvait dans son lit et n’avait pas verrouillé la porte de son domicile du côté des communs. Elle a alors eu la peur de sa vie lorsqu’elle a vu Sébastien surgir dans sa chambre. L’homme était complètement nu ! Ce dernier a tenu des propos décousus et a tenté de la violer.

Responsable de ses actes

La victime a réussi à se défaire de son étreinte et à faire partir l’agresseur. Lorsque la police a interrogé le Sébastien, il a avoué les faits et a déclaré que des voix lui avaient dit que la victime avait envie de lui. Il a également expliqué que même si elle disait non, son visage disait oui… Un expert psychiatre a estimé que le prévenu était responsable de ses actes. Le tribunal a estimé les faits établis, mais lui a accordé une mesure probatoire. À la suite de ces faits, il a perdu son logement.

En mai 2023, il a réussi à trouver un logement social. Il serait rentré dans un hôpital pour suivre une cure pour un sevrage d’alcool et serait également suivi par un psychiatre. Me Julémont, l’avocate du suspect, a demandé au tribunal de ne pas révoquer le sursis probatoire accordé à l’intéressé. Le tribunal n’a pas suivi cette demande.