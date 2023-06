Les faits s'étaient déroulés le 10 janvier 2019 à Herstal. Fatlinda Bungu (32 ans), l'épouse de l'accusé, avait été retrouvée morte. Son décès était survenu par asphyxie. Shqiprim Avdyli avait prétendu l'avoir retrouvée dans cet état à son retour dans l'habitation qu'ils occupaient rue des Cerisiers à Herstal.

Shqiprim Avdyli évoquait un possible suicide par ingestion médicamenteuse. Des médicaments avaient été retrouvés dans la gorge de la victime lors d'une tentative de réanimation par les services de secours, mais les analyses médicales et l'autopsie avaient révélé une absence d'intoxication médicamenteuse et un décès survenu par asphyxie.

Culture de cannabis

La défense de Shqiprim Avdyli a d'abord affirmé que Shqiprim Avdyli n'a pas commis d'agression sexuelle sur son épouse. L'accusé avait reconnu avoir entretenu des rapports sexuels consentis avec elle durant la nuit précédant les faits. Mais il conteste être l'auteur d'une agression. Selon la défense, les analyses ADN réalisées démontrent l'implication d'un auteur provenant de la lignée familiale mais elles ne démontrent pas que Shqiprim Avdyli est à l'origine de l'ADN relevé.

Les avocats de l'accusé ont évoqué le doute qui subsiste dans le dossier et ont contesté l'interprétation de différents éléments d'enquête, comme la téléphonie. La thèse de la défense est d'affirmer que Shqiprim Avdyli n'était pas présent sur le lieu des faits au moment où Fatlinda Bungu a été tuée. Les avocats désignent le frère de l'accusé comme possible auteur des faits. Une dispute avait eu lieu entre celui-ci et Fatlinda Bungu. Elle était énervée contre lui et lui reprochait d'avoir une mauvaise influence sur Shqiprim Avdyli, notamment dans les faits de culture de cannabis reprochés à ce dernier.

La maison du couple ne présentait pas de trace d'effraction. Selon la défense, la victime a pu ouvrir la porte à un agresseur qu'elle connaissait et avoir été opposée ensuite à une altercation avec des suites dramatiques.

Les avocats exposent aussi que Shqiprim Avdyli s'est rendu au Kosovo après les faits, mais il ne s'agissait pas d'une fuite. Il avait la volonté de participer aux funérailles de son épouse et il a tenté de revenir en Belgique après l'enterrement, avant d'être intercepté à la frontière. La défense estime que cela manifeste sa volonté de participer à l'enquête, contrairement à son frère qui n'est jamais revenu en Belgique.

La défense sollicite l'acquittement au bénéfice du doute. Même dans l'hypothèse de l'implication de son client, Me Pascal Rodeyns estime pour sa part qu'il n'est pas démontré que c'est la qualification de meurtre qui doit être retenue. L'auteur aurait commis des faits de coups et blessures ayant entrainé la mort, sans intention de la donner. Mais cette question ne sera pas soumise aux jurés.

Le verdict est attendu en fin de journée.