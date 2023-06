La CSC mène une action de sensibilisation à Barchon

La CSC Transcom est en action à Barchon. ©dr

L’initiative, une première, est menée avec la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) un peu partout en Belgique et donc aussi à Barchon.

"En raison de la pénurie croissante de main d’œuvre dans le secteur du transport routier, les chauffeurs sont de plus en plus mis sous tension et donc sont de plus en plus fatigués. Avec l’ETF, la CSC Transcom a décidé de mener une campagne de conscientisation des chauffeurs et de sensibilisation du monde politique et des employeurs", situe Ludovic Moussebois, secrétaire permanent CSC Transcom Liège-Verviers-Ostbelgien. "Depuis 7h30, nous sommes installés sur le parking des camions de la station Shell (sens Allemagne vers Liège) et nous allons à la rencontre des chauffeurs afin de les conscientiser à l’importance de bien se reposer. Nous leur remettons une bouteille d’eau et une barre énergétique. Le message qu’on veut faire passer c’est « vous devez tous rentrer sains et saufs le soir à la maison, pas mourir dans un camion ou un autocar !"

Conduire en étant fatigué

Ce problème critique de la fatigue des conducteurs est principalement causé par de mauvaises conditions de travail. "L’amélioration des conditions de travail est indispensable si l’on veut retenir et attirer de nouveaux conducteurs dans la profession et elle est primordiale pour préserver la sécurité routière en général !", s’exclame Ludovic Moussebois.

Une étude réalisée en 2021 par l'ETF a révélé que la fatigue chronique est la norme pour les conducteurs professionnels en Europe. 2861 conducteurs de camions, d'autobus et d'autocars dans le transport routier de marchandises et de passagers ont donné à l'ETF un aperçu direct de leur dure réalité : 60% des conducteurs de camions et 66% des conducteurs d'autobus et d'autocars ont déclaré qu'ils devaient régulièrement conduire en étant fatigués. L'étude a révélé que les mauvaises conditions de travail, telles que les longues heures de travail, les horaires irréguliers et les pauses insuffisantes, sont les principales causes de fatigue.

En faisant du 21 juin la journée contre la fatigue des conducteurs, la CSC Transcom et l' ETF espèrent sensibiliser au problème et encourager les employeurs et les décideurs politiques à prendre des mesures concrètes. L'Europe est confrontée à une pénurie systématique de conducteurs professionnels en raison d'un secteur caractérisé par de faibles rémunérations et de mauvaises conditions de travail. «Il est grand temps de faire évoluer le secteur du transport routier vers un secteur où les conducteurs sont rémunérés de manière équitable, travaillent dans de bonnes conditions et sont protégés par des règles justes », insiste Ludovic Moussebois.

Les revendications sont claires. Les décideurs politiques comme les employeurs doivent agir pour :

garantir des salaires équitables - les salaires extrêmement bas actuels obligent les conducteurs à travailler plus longtemps pour gagner décemment leur vie

stopper les projets d'assouplissement des règles relatives aux temps de conduite et de repos dans le transport de passagers

placer l'élimination de la fatigue des conducteurs au cœur des stratégies de sécurité routière de l'UE

veiller à ce que toutes les règles relatives à la rémunération et aux conditions de travail soient correctement appliquées.