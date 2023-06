La justice liégeoise autorise la reprise de Liberty Steel par… Liberty Steel

Fin avril, le Tribunal de l’Entreprise de Liège a pris la décision de rejeter les offres des trois candidats à la reprise de Liberty Steel. Deux de celles-ci avaient été émises par le sidérurgiste ArcelorMittal (qui voulait reprendre 127 travailleurs) et par le consortium NLMK/Marcegaglia (qui concernait 97 personnes), deux offres partielles qui ne concernaient que le site de Flémalle. La troisième offre était déposée par Liberty Steel, via sa filière roumaine Liberty Galati, pour l’ensemble des actifs et des 582 travailleurs. Le tribunal n’a retenu aucune des offres, considérant les deux premières discriminatoires et la troisième parce que Liberty Galati n’apportait pas les garanties nécessaires.

Les créanciers lésés

Liberty Galati a fait appel de cette décision et a donc obtenu gain de cause devant la Cour d’Appel de Liège. “C’est une bonne nouvelle pour les 591 travailleurs”, se réjouit Jordan Atanasov, le secrétaire régional CSC Metea. “L’offre de Liberty-Galati était la seule qui maintenait l’emploi.”

Reste maintenant à savoir ce qui va se passer. En théorie, Liberty Steel va être déclarée faillite, ce qui va permettre le transfert de l’activité sous contrôle judiciaire. Un mandataire de justice va être désigné pour finaliser ledit transfert. Ici, on est dans le domaine de “l’administratif”. Au niveau du personnel, la reprise du travail n’est pas pour tout de suite puisqu’il faut remettre l’outil en état de marche en ce compris au niveau des matières premières et autres outils qu’il a fallu vendre pour maintenir les finances à flot. Cela devrait prendre plusieurs semaines.

À lire aussi

À lire aussi

Signalons toutefois que la faillite et la reprise ne sont pas une bonne nouvelle pour tout le monde. En effet, sous PRJ (Procédure de Réorganisation Judiciaire) Liberty Steel était à l’abri de ses créanciers. Avec la faillite, ces dettes disparaissent et lesdits créanciers ne verront sans doute jamais leur argent. On parle quand même d’une somme d’une trentaine de millions…