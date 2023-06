Une initiative utile pour un club dont les infrastructures datent de 1981... sans oublier l'incendie qui avait ravagé le chalet du club en 2017, le soir de Noël. La Ville avait alors décidé de commencer par construire une club house avec vue, à la fois sur les terrains extérieurs, et sur les terrains intérieurs.

Celle-ci a été inaugurée en avril dernier, après plus d'un an et demi de travaux. Avec ces nouveaux vestiaires, des sanitaires PMR, une salle polyvalente au rez-de-chaussée et une terrasse qui surplombe les 10 terrains extérieurs, les 450 membres du club sont aux anges.

Plan 3D de la nouvelle club-house. ©DR

Mais il reste du travail, notamment concernant le revêtement des trois terrains intérieurs, qui allait bientôt fêter ses 45 ans. Mi-juin, le début du chantier de rénovation du revêtement sportif a donc démarré. "Un budget de 135 000 euros à plus ou moins 60% subsidié", annonce Julien Woolf, échevin des Sports.