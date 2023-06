Seraing : Il a admis vendre de la marijuana

Dénégations suivies d’aveux

Une visite domiciliaire a été réalisée et a permis de retrouver une balance de précision, des petits sachets de conditionnement et du cannabis. Après avoir déclaré qu’il s’agissait d’objets destinés à sa consommation personnelle et qu’il pesait les quantités qu’il consommait, le suspect a admis qu’il vendait de la marijuana depuis trois mois. Le parquet de Liège a été avisé des faits.

Le jeune homme, qui n’était pas connu des services de police, a été présenté à un magistrat de garde. Ce dernier lui a fait un rappel à la loi et lui a remis une convocation à l’audience du tribunal correctionnel.