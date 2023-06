Soumagne : Il proposait à un pédophile de violer sa fillette à deux !

La police a constaté que, parmi les images disponibles sur le profil de l’utilisateur qui a donné lieu à ce signalement, 25 d’entre elles présentent un caractère pédopornographique. Sur réquisitoire du juge d’instruction, l’hébergeur de l’adresse a fourni les données associées et le numéro de téléphone du suspect qui y était associé. L’opérateur téléphonique a confirmé l’identité de l’abonné. Ce dernier a été perquisitionné à son domicile alors situé à Soumagne le 18 juillet 2022.

Les enquêteurs ont découvert que l’homme, présenté comme un ami et un mari parfait, avait en réalité une face bien plus sombre. Le 6 septembre 2022, il a été arrêté sur son lieu de travail, privé de liberté et auditionné par la police. Alors qu’il ne semblait pas du tout intéressé par le sexe avec son épouse, il abusait de pornographie depuis une vingtaine d’années. Depuis environ six ans, selon ses propres aveux, il a commencé à consulter des images de sexe violent, de zoophilie, de pédophilie, mais aussi de zoophilie pédophilique… Il a tenu des centaines de conversations toutes plus abjectes les unes que les autres avec des pédophiles, mais aussi des jeunes filles. Il a également élaboré un scénario dans lequel il a proposé à un pédophile de violer sa fillette à deux, tout en lui demandant s’il connaissait un moyen d’endormir l’enfant !

Des risques de rechute élevés

Il a également précisé alors qu’il était en vacances en famille “qu’il en avait très envie et qu’il s’organiserait dès qu’il rentre.” Personne dans l’entourage de l’intéressé ne s’imaginait vivre et côtoyer un homme d’une telle perversité et atteint de telles déviances. “La pédophilie, c’est devenu une catégorie que je regardais comme toutes les autres, je savais que c’était mal”, a déclaré le prévenu qui a comparu sous la surveillance d’un bracelet électronique.

“Sur le moment, ça m’excitait. Ma vie virtuelle et ma vraie vie, ce n’est pas la même chose.” Un centre spécialisé a rendu un rapport pour le moins inquiétant. “Les risques de rechute sont élevés”, estime le psychiatre qui l’a rencontré. Le tribunal a en outre prononcé dix ans d'interdiction de participer à un enseignement donné dans un établissement qui accueille des mineurs, de faire partie d'une association dont l'activité concerne à titre principal les mineurs, d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs.