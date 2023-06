Un projet de réaffectation pour le Hangar Kurth

Le site est composé de deux bâtiments, ainsi que d’un parking de 91 places. Le premier immeuble est actuellement un hangar. Celui-ci devrait être complètement réhabilité “afin de répondre aux besoins du Département Culture et de ses acteurs de terrain, en dynamique avec l’ouverture imminente du Pôle des savoirs B3”, indique André Denis, député provincial en charge des Infrastructures.

La Province prévoit d’y installer une salle d’exposition avec rangements, un centre d’Expression et de Créativité, un atelier d’artistes, ainsi qu’un lieu de stockage de la collection artistique provinciale. Le deuxième bâtiment, lui, est et restera utilisé par la Haute École de la Province de Liège comme salle de cours.

Une meilleure performance énergétique

Si la Province de Liège souhaite obtenir des subsides de la Région wallonne, elle devra économiser minimum 30% d'énergie sur le site, en améliorant considérablement les performances énergétiques et thermiques de ses bâtiments. Des subsides qui pourraient s’élever à 59 % du coût total du projet, évalué à 2,4 millions d’euros.

Une meilleure étanchéité de toiture, un nouveau bardage isolé, une ventilation mécanique, l’installation de panneaux photovoltaïques, ou encore un éclairage plus performant, la Province ne lésine pas sur les moyens pour créer un environnement confortable mais surtout durable à la pointe de Bavière.

Notons qu'une vingtaine d'arbres, “trop proches des façades”, devront être abattus. La Province se veut néanmoins rassurante, en “compensant cet abattage par un large aménagement d’arbres et végétaux d’essences indigènes, tels que des noyers, des prunelliers, des noisetiers ou des plants de sureau”, assure le député.

Des préoccupations quant à la mobilité douce

Pour la Province, ce projet de réaffectation du hall de Kurth, en plus de laisser part belle à la culture, “contribuera à l’amélioration de la mobilité dans le quartier”. Un dernier argument qui ne semble pas de l’avis de tout le monde.

Le parking extérieur de 91 places sera réaménagé et 90 autres places pour voitures seront créées, à quelques centaines de mètres du futur parking relais de Bressoux, composé de 700 places.

Ce n’est pas nouveau, la Ville de Liège a pour ambition, notamment grâce au tram, de désengorger le centre-ville. Une politique de mobilité douce que la Province, selon le Gracq Liège, ne semble pas soutenir outre mesure.

”Développer un parking de 180 places, ne serait-ce pas se tirer une balle dans le pied et soutenir l’usage de la voiture auprès des fonctionnaires provinciaux ?”, questionne l’ASBL. Une inquiétude partagée par le conseiller provincial PTB, Rafik Rassaa, qui a interrogé le député sur le même point, jeudi 15 juin, lors du conseil provincial. Ce à quoi André Denis a répondu que “20 emplacements avec bornes de rechargement électrique et une zone pouvant accueillir 43 racks pour vélos et 10 pour motos seront prévus sur le site”.

Un parking qui, bien qu’il puisse servir de “point de rendez-vous pour du covoiturage”, sera tout de même “accessible pour les agents provinciaux, gratuitement, le week-end”. Au conseiller provincial et au Gracq de juger de la pertinence de cette réponse. L’enquête publique relative à la réaffectation du hangar s’est terminée le 14 juin dernier, le collège communal de la Ville de Liège devrait, dans les mois qui suivent, se prononcer sur l’approbation, ou non, du permis d’urbanisme.