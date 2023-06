Verviers : De converti à radicalisé

Le trentenaire s’est mis en couple avec l’adolescente. Cette dernière était notamment en contact régulier avec une femme détenue en Syrie, dans une prison dans laquelle sont détenus des djihadistes. Francesco a commencé à converser avec cette jeune fille, notamment par What’s app. Il lui a envoyé de nombreux messages audio de propagande de l’état islamique.

Il a réalisé de la propagande

Dans ces messages, l’interlocuteur proposait de “s’entraîner au tir”, “tuer des kouffar”, de “mourir pour Allah” ou de “répandre l’islam par l’épée”. Il l’a recrutée et l’a fait venir en Belgique. La jeune fille est arrivée en région verviétoise et a revêtu le niqab. L’homme était suspecté de l’avoir enlevée, mais il a été démontré par l’enquête qu’il n’a usé ni de violence, ni de contrainte ou encore de ruse. Il ne s’agissait pas d’un enlèvement car la jeune fille était consentante. Elle a expliqué qu’elle était “amoureuse” de l’intéressé. Le tribunal n’a pas retenu la prévention d’incitation à des actes terroristes car la loi exige une certaine publicité des faits, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agissait uniquement de conversations entre des personnes précises et non d’une discussion publique. Le tribunal a condamné Francesco pour avoir effectué de la propagande et participé aux activités d’un groupe terroriste. Il devra notamment se soumettre à un suivi psychologique.