“Air cocaïne” : Irrecevabilité et acquittements plaidés

Le tribunal correctionnel de Liège a entendu les plaidoiries des avocats de prévenus dans le dossier “Air cocaïne” pour lequel le parquet a requis des peines allant de 30 mois à 13 ans de prison ferme à l’encontre de onze prévenus âgés de 28 à 50 ans. L’audience a commencé par la suite des plaidoiries de Me Renaud Molders-Pierre et Me Olivier Vanden Eyden. Ils ont demandé l’acquittement de leur client. Ce fût ensuite au tour de Mes Maxime Toller et Adrien Croisier de plaider également l’irrecevabilité des poursuites et des acquittements pour leurs clients. Pour rappel, les suspects dans le dossier “Air cocaïne” doivent répondre d’avoir fait livrer la cocaïne par tonnes dans des avions en provenance d’Amérique du Sud via l’aéroport de Bierset à Liège grâce à des complicités dans une société de transport. Le trafic de cargaison de plusieurs tonnes de cocaïne qui ont transité par l’aéroport aurait débuté dès janvier 2020.