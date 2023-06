Hannut : Deux coups de couteau dans le cou !

Joachim, 38 ans, encourt quatre ans de prison devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis une tentative de meurtre sur son ancienne compagne à Hannut. En effet, il lui a porté deux coups de couteau dans le cou ! Les protagonistes se sont mis en couple en 2016. Ils ont eu un enfant. Leur relation a été tumultueuse. Le 31 juillet 2020, Joachim s’est rendu chez son ex. Il y aurait eu de nouvelles tensions. Joachim aurait menacé un homme qui se trouvait sur place à l’aide d’un couteau. Mais la scène la plus grave s’est déroulée le lendemain. Joachim est revenu sur place et il a attendu son ex-compagne. Cette dernière est arrivée plusieurs heures plus tard en compagnie de leur enfant et de deux amis. Les adultes ont consommé de l’alcool et des stupéfiants. Une nouvelle scène de violence s’est produite. Selon un des participants, Joachim a fait une crise de jalousie à la dame. Le suspect a saisi deux couteaux. La dame a saisi un cutter. Son ancien compagnon l’a désarmée. Il avait fermé la porte à clé, mais un des intervenants a défoncé la porte. Joachim a repris les deux couteaux de cuisine et a tenu la victime en respect en pointant chacun de ses couteaux de part et d’autre du cou de la dame. Il a ensuite enfoncé la lame de chaque côté du cou.