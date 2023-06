Les “Jours fous” de la Boverie le week-end des 1er et 2 juillet

En plus d’y prendre le frais, La Boverie offre l’opportunité́ de visiter l’exposition en cours Private Views et les collections permanentes gratuitement durant deux jours. Une occasion à ne pas manquer pour découvrir le nouvel accrochage de la Galerie Noire, Some Public Views, en écho à l’exposition du moment. En effet, cette exposition met en lumière les acquisitions d’art contemporain sur papier qui ont enrichi les collections du musée des Beaux-Arts de la Ville de Liège.

Des activités originales

A cette action spécifique d’accessibilité et à cette nouvelle exposition des collections s’ajoute un programme d’activités originales.

Dans le cadre du projet Banqueroute, itinéraire périphérique à l’exposition Private Views, des films d’artistes sont diffusés dans l’auditorium tout le week-end : John Baldessari, Eve, Gabriel Chabanon, Messieurs Delmotte, Joséphine Kaeppelin et Dainius Liskevicius.

Le programme du samedi est ponctué par des performances, piratages et activations proposées par de jeunes artistes internationaux du parcours Banqueroute : Maria Vita Goral, Joséphine Kaeppelin, Carole Louis, Harriet Rose Morley et Cathleen Owens. Lecture et performance de Marjolein Guldentops et Camille Lemille de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. Des visites commentées de Banqueroute (40 min.) sont aussi proposées à 11h, à 13h30 et à 16h30.

Le dimanche rimera avec détente et déconnexion. Au cœur même de l’exposition Private Views, le musée, en collaboration avec Yellow Pilates&Co, propose des séances de Pilates à 10h, 11h30 et 14h afin de créer une atmosphère propice à la découverte de l’exposition autrement, l’esprit clair et ouvert.