Risques d’orages : les parcs et cimetières de Liège ferment

La police de Liège a fait savoir ce jeudi matin qu’en raison des prévisions de l’Institut Royal de Météorologie, qui annonce des orages et d’importantes précipitations sur l’ensemble du territoire, les parcs et cimetières de la Ville de Liège seront fermés, dès cette fin de matinée, toute la journée. “La cellule intempéries de la ville, en contact permanent avec les différents services, est activée et reste vigilante”, précise-t-on à la police de Liège.